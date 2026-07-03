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3 Июля 2026, 08:03
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Умер председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Молдовы

В ночь на 3 июля ушел из жизни Михаил Мокан, который на протяжении многих лет возглавлял Союз ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова.

Умер председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Молдовы.
Умер председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Молдовы.

Под его руководством организация занималась поддержкой ветеранов афганской войны. По данным Союза, в Молдове проживает более 12 тысяч человек, прошедших через боевые действия в Афганистане.

Благодаря усилиям Михаила Мокана в Кишиневе был создан парк, известный как Парк афганцев. Позже там появились монумент Скорбящей матери и мемориальные плиты в память о военнослужащих, погибших в Афганистане.

В последние годы Михаил Мокан боролся с тяжелым заболеванием.

Источник
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