Умер председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Молдовы.

В ночь на 3 июля ушел из жизни Михаил Мокан, который на протяжении многих лет возглавлял Союз ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова.

Под его руководством организация занималась поддержкой ветеранов афганской войны. По данным Союза, в Молдове проживает более 12 тысяч человек, прошедших через боевые действия в Афганистане.

Благодаря усилиям Михаила Мокана в Кишиневе был создан парк, известный как Парк афганцев. Позже там появились монумент Скорбящей матери и мемориальные плиты в память о военнослужащих, погибших в Афганистане.

В последние годы Михаил Мокан боролся с тяжелым заболеванием.