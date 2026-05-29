Подросток из Молдовы вместе с гражданином Афганистана избил взрослых мужчин в Германии.

Вместе с ним по делу проходит 15-летний гражданин Афганистана, личности остальных участников потасовки сейчас устанавливают правоохранительные органы Германии, сообщают местные СМИ, передает rupor.md

Инцидент произошел вечером 23 мая на Берлинской площади в районе Ной-Циппендорф. По данным следствия, группа агрессивно настроенных молодых людей спровоцировала конфликт с двумя мужчинами в возрасте 30 и 36 лет, после чего жестоко их избила. Пострадавшие получили травмы и прямо на месте происшествия получили медицинскую помощь. Нападавшие попытались скрыться, однако прибывшие патрульные успели задержать двоих подозреваемых.

В настоящее время криминальная полиция Шверина ведет расследование и объявила сбор информации, призывая возможных очевидцев драки помочь в идентификации остальных членов группировки.