29 Мая 2026, 15:09
Подросток из Молдовы вместе с гражданином Афганистана избил взрослых мужчин в Германии

Подросток 14 лет из Молдовы стал фигурантом уголовного дела в немецком городе Шверин после того, как полиция задержала его по подозрению в групповом нападении и нанесении телесных повреждений.

Вместе с ним по делу проходит 15-летний гражданин Афганистана, личности остальных участников потасовки сейчас устанавливают правоохранительные органы Германии, сообщают местные СМИ, передает rupor.md

Инцидент произошел вечером 23 мая на Берлинской площади в районе Ной-Циппендорф. По данным следствия, группа агрессивно настроенных молодых людей спровоцировала конфликт с двумя мужчинами в возрасте 30 и 36 лет, после чего жестоко их избила. Пострадавшие получили травмы и прямо на месте происшествия получили медицинскую помощь. Нападавшие попытались скрыться, однако прибывшие патрульные успели задержать двоих подозреваемых.

В настоящее время криминальная полиция Шверина ведет расследование и объявила сбор информации, призывая возможных очевидцев драки помочь в идентификации остальных членов группировки.

Источник
