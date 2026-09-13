Учителям, которые отправятся в Гагаузию преподавать на румынском, предлагают по 300 тысяч леев.

Такая мера предусмотрена проектом Министерства образования и исследований, вынесенным на общественные консультации.

Учителя, которые отправятся преподавать школьные предметы на румынском языке в Гагаузии, смогут получить единовременное пособие в размере 300 тысяч леев при условии, что проработают не менее пяти лет в учебном заведении, куда будут направлены, пишет ipn.md

Проект касается как учителей румынского языка и литературы, так и педагогов, которые будут преподавать на румынском другие школьные предметы. Поддержкой смогут воспользоваться как начинающие, так и опытные учителя. Они должны иметь высшее образование, соответствующее преподаваемой дисциплине, и право работать педагогом в системе общего образования.

Пособие планируется выплачивать двумя равными частями по 150 тысяч леев. Первый транш будет перечислен не позднее 30 октября в год трудоустройства, второй — через шесть месяцев после распределения при условии продолжения работы.

Если педагог уволится по собственному желанию до истечения пяти лет или будет уволен по причинам, связанным с его действиями, полученную сумму придется вернуть полностью. Возвращать деньги не потребуется, если работа прекращена по таким причинам, как отпуск по уходу за ребенком, смерть, подтвержденная медицинскими документами нетрудоспособность, форс-мажор или перевод на новое место с одобрения Министерства образования.