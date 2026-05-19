realitatea.md
19 Мая 2026, 07:54
10 982
Учителей физики в Молдове практически не осталось: 107 вакансий и ноль распределений

Выпускников педагогических специальностей, распределяемых в школы, катастрофически не хватает: они не покрывают даже половины существующих вакансий.

По данным Министерства образования, в 2025 году на 1586 свободных учительских мест были направлены всего 429 молодых специалистов, пишет realitatea.md

В прошлом году в сельских школах количество трудоустроившихся выпускников-педагогов сократилось на 7% по сравнению с 2024 годом.

Из 475 вакансий для преподавания таких предметов, как биология, химия, математика, язык и литература для иноязычных, а также информатика, по распределению были направлены лишь 37 выпускников.

Наиболее тревожная ситуация сложилась с учителями физики. В 2024 году из 117 вакантных должностей после распределения выпускников была занята только одна. В 2025 году количество свободных мест сократилось незначительно — до 107, однако не было трудоустроено ни одного молодого специалиста по распределению.

Статистика Министерства образования также показывает постепенный, но неустойчивый рост числа распределённых молодых учителей:

  • 2022 год — 296 выпускников
  • 2023 год — 365 выпускников
  • 2024 год — 404 выпускника
  • 2025 год — 429 выпускников

Однако, несмотря на положительную динамику, эти цифры остаются крайне низкими на фоне растущего числа вакансий. Проблема усугубляется тем, что большая часть распределённых выпускников не остаются в школах, особенно в сельской местности.

Источник
realitatea.md logorealitatea
