Участница «Евровидения-2026» от Румынии прокомментировала оценки Молдовы.

Певица подчеркнула, что не обижается на членов молдавского жюри и напомнила, что публика выразила свою поддержку, проголосовав за нее, передает zdg.md

«Благодарим всех поклонников в Республике Молдова за вашу поддержку и за то, что вы голосовали за нас. Мы не обижаемся на молдавское жюри, которое выставило свою оценку, и это ненормально, когда целый народ несет ответственность за решение 7 человек. Ни артисты, ни ведущие не виноваты, наоборот, они выразили нам свою поддержку, и Молдова проголосовала за Румынию», — написала Александра на своей странице в Instagram.

Она выразила намерение и желание сотрудничать с артистами из Молдовы, а также адресовала послание Satoshi, который на конкурсе представлял Молдову.

«С нетерпением ждем выступления в Кишиневе и возможности посотрудничать с как можно большим количеством молдавских артистов, которыми восхищаюсь с детства. Поздравляем Satoshi и всю команду, которые наилучшим образом открыли „Евровидение“. Нам будет вас не хватать, но нам повезло, что мы соседи и можем часто навещать друг друга», — подчеркнула певица из Румынии.

Оценка, выставленная молдавским жюри в финале «Евровидения-2026», вызвала недовольство публики: Польша получила максимальный балл — 12, Румыния — 3, а Украина — ноль.

Однако молдавская публика поставила максимальный балл Александре Кэпитэнеску.

В связи с недовольством оценкой жюри генеральный директор Teleradio Moldova (TRM) Влад Цуркану объявил о своей отставке на пресс-конференции в понедельник, 18 мая. «Наши чувства к Румынии могут быть только чувством любви», — сказал Влад Цуркану.