23 Мая 2026, 19:45
У границ Молдовы гибнет рыба: на Кучурганском водохранилище зафиксирован мор толстолоба

На Кучурганском водохранилище, которое является общим водным ресурсом для Молдовы и Украины, обнаружена массовая гибель толстолобика.

Инцидент зафиксирован в непосредственной близости от молдавской границы, в районе населенных пунктов Граденицы и Лиманское, сообщает Новини.LIVE, передает rupor.md

Как сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа Украины, факт мора рыбы был задокументирован 22 мая. Специалисты ведомства совместно с представителями рыбоохранного патруля уже выехали на место происшествия для забора проб воды. Лабораторные исследования должны определить, что стало причиной гибели белого толстолоба — природные факторы или техногенное загрязнение.

Для Молдовы данное происшествие имеет критическое значение, так как Кучурганское водохранилище — это трансграничный водоем. Любое ухудшение его экологического состояния напрямую влияет на экосистему прилегающих районов нашей страны. Экологи подчеркивают, что подобные случаи требуют усиленного контроля со стороны природоохранных ведомств обоих государств.

В настоящее время местные власти получили предписание организовать сбор погибшей рыбы, чтобы не допустить дальнейшего заражения воды.

В бассейне Днестра ранее, в марте и апреле, уже фиксировались случаи загрязнения нефтепродуктами после обстрелов энергетической инфраструктуры, что держит в напряжении экологические службы всего региона.

