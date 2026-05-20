rupor.md
20 Мая 2026, 08:20
2 786
Турпоток в Молдову вырос на 17,7 %: больше всего гостей из Украины и Румынии

В первом квартале 2026 года количество туристов в Молдове выросло на 17,7 % по сравнению с началом прошлого года. За январь–март в стране зарегистрировали 105,4 тысячи постояльцев.

Большую часть из них — 65% (68,6 тыс. человек) — составили иностранные граждане. Такие данные представило Национальное бюро статистики, пишет rupor.md

  • Лидеры роста: Наибольшую популярность продемонстрировали отели и мотели. Их востребованность выросла на 23,8%, приняв 77,2 тысячи гостей.
  • Альтернативный отдых: Спрос на сельские пансионаты (сельские и агропансионаты) увеличился на 10,4%, а на санатории и оздоровительные комплексы — на 11,1%.
  • Главный хаб: Абсолютным центром притяжения остался Кишинев. Столица приняла 79,1% от общего числа всех туристов в стране.

Основной поток иностранных визитеров обеспечили соседние страны. Рейтинг стран-лидеров выглядит так:

  1. Украина — 26,8% от общего числа нерезидентов
  2. Румыния — 13,4%
  3. Италия и США — по 2,4%
  4. Германия — 2,1%
  5. Турция — 1,9%

Общее количество оплаченных ночевок в республике выросло на 3,6%, достигнув отметки в 258,1 тысячи. При этом зафиксирована смена поведения путешественников: средняя продолжительность отдыха в Молдове сократилась с 3,8 до 3,4 дня.

Источник
