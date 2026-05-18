rupor.md
18 Мая 2026, 20:09
14 533
Турфирмы обязаны предупреждать о росте цен за 20 дней до поездки

Государственная инспекция по надзору за непродовольственными товарами и защите прав потребителей уточняет, что цены могут быть увеличены только в случае, если такая возможность прямо предусмотрена договором.

Ведомство отмечает, что повышение цен допускается только в определённых законом случаях — из-за роста стоимости топлива и энергии, изменения аэропортовых или туристических сборов, а также колебаний валютного курса. При этом организатор поездки обязан предоставить клиенту обоснование и точный расчёт повышения стоимости, сообщает rupor.md

По данным инспекции, если цена тура увеличивается более чем на 8%, путешественник имеет право расторгнуть договор без штрафов. В этом случае туроператор обязан вернуть все оплаченные средства в течение не более 14 дней.

Потребителям рекомендуют внимательно проверять условия договора перед подписанием и требовать дополнительные разъяснения при появлении новых расходов.

Источник
