Турфирмы обязаны предупреждать о росте цен за 20 дней до поездки.

Ведомство отмечает, что повышение цен допускается только в определённых законом случаях — из-за роста стоимости топлива и энергии, изменения аэропортовых или туристических сборов, а также колебаний валютного курса. При этом организатор поездки обязан предоставить клиенту обоснование и точный расчёт повышения стоимости.

По данным инспекции, если цена тура увеличивается более чем на 8%, путешественник имеет право расторгнуть договор без штрафов. В этом случае туроператор обязан вернуть все оплаченные средства в течение не более 14 дней.

Потребителям рекомендуют внимательно проверять условия договора перед подписанием и требовать дополнительные разъяснения при появлении новых расходов.