TRM: Три балла Румынии на «Евровидении» — это позиция жюри, а не компании.

В своём заявлении компания подчеркнула, что не оказывала никакого влияния на решение членов жюри, а итоговый результат голосования не выражает позицию самой компании Teleradio-Moldova, пишет stiri.md

В заявлении TRM отмечает, что в период формирования состава жюри компания руководствовались исключительно правилами, установленными Европейским вещательным союзом, который является организатором конкурса «Евровидение».

Согласно регламенту Европейского вещательного союза, главная цель заключается в формировании профессионального, разностороннего и независимого жюри, способного оценивать участников объективно и беспристрастно.

Члены жюри конкурса «Евровидение» должны обладать подтверждённым профессиональным опытом в одной или нескольких областях. К таким областям относятся: музыка и исполнительское искусство, режиссура и сценическое производство, академическая и педагогическая деятельность, средства массовой информации, организация фестивалей, проведение культурных мероприятий, а также арт-менеджмент.

Кроме того, каждый член жюри обязан быть гражданином той страны, которую он представляет, и достичь возраста не менее восемнадцати лет. Регламент также требует, чтобы в составе каждого национального жюри присутствовало как минимум два человека в возрастной категории от восемнадцати до двадцати пяти лет. Состав жюри должен отражать гендерное, возрастное и профессиональное разнообразие: из семи членов жюри не более четырёх могут быть одного пола.

Компания Teleradio-Moldova поясняет, что оценивание выступлений основывается исключительно на так называемой второй генеральной репетиции. Члены жюри обязаны полностью просмотреть все номера во время этой репетиции. Выставление оценок и голосование происходят только на основе живых выступлений, показанных на этой репетиции, без учёта других репетиций или основных шоу.

Согласно установленной процедуре, члены жюри не имеют права покидать зрительный зал до завершения последнего выступления. Если кто-то из членов жюри отсутствовал во время какого-либо выступления, он обязан впоследствии просмотреть полную видеозапись пропущенного номера. В случае, если какая-либо песня исполняется повторно по техническим причинам, при оценивании учитывается только последняя версия исполнения.

После просмотра всех выступлений каждый член жюри составляет индивидуальный рейтинг, в котором первое место получает наиболее понравившаяся песня, а последнее место — песня, вызвавшая наименьшее предпочтение. При этом запрещены ничьи между песнями, воздержание от голосования, а также голосование за собственную страну.

Основными критериями оценки являются: композиция и оригинальность мелодии, качество сценического исполнения, вокальные данные участника, а также общее художественное впечатление от выступления. Компания Teleradio-Moldova особо подчёркивает, что не допускаются никакие внешние, политические, личные или иные виды влияния, которые не связаны непосредственно с артистическим выступлением. Любые обсуждения процесса голосования между членами жюри строго запрещены.

Компания также опубликовала полный состав жюри, назначенного для участия в конкурсе «Евровидение 2026» от Республики Молдова. Согласно распространённой информации, в состав жюри вошли следующие специалисты:

Андрей Запша - дирижёр и заместитель генерального директора, ответственный за телевизионное вещание в компании Teleradio-Moldova;

Корина Кайряк - эксперт в области аудиовизуального производства, управления деятельностью артистов и коммуникации;

Каталина Соломак - певица, принимала участие в трёх выпусках национального отборочного конкурса «Евровидение Молдова»;

Павел Орлов — исполнитель, солист музыкальной группы, композитор и музыкальный продюсер;

Станислав Гончар — музыкант, работающий в жанрах поп-джаз, соул и ритм-н-блюз;

Виктория Кушнир — журналистка радиостанции «Радио Кишинэу» и ведущая программ, посвящённых музыке и культуре;

Илона Степан — художественный руководитель и главный дирижёр Академической хоровой капеллы «Дойна».

В своём сообщении компания «Телерадио-Молдова» также привела данные о том, как каждый из семи членов жюри оценил выступление Румынии в своих индивидуальных рейтингах:

В итоговом рейтинге, сформированном по результатам голосования всего жюри, Румыния заняла восьмое место, что принесло ей три балла.

При этом зрители Республики Молдова, голосовавшие в рамках телевизионного зрительского голосования, присудили Румынии максимально возможные двенадцать баллов. Украина получила от молдавской публики десять баллов, Израиль — восемь баллов, Италия — семь баллов, Болгария — шесть баллов, Албания — пять баллов, Финляндия — четыре балла, Греция — три балла, Хорватия — два балла, а Сербия — один балл.

Teleradio-Moldova подчеркнула, что никоим образом не влияла на решение членов жюри, которое было принято ими полностью самостоятельно и независимо. В компании также сообщили, что для обеспечения прозрачности процесса голосования был назначен нотариус, который наблюдал за правильностью проведения голосования и подсчёта голосов.

В официальном заявлении государственная компания особо отметила, что итоговый результат голосования жюри не выражает официальную позицию компании Teleradio-Moldova.