Таможенная служба внедрит новые ИТ-решения для обработки почтовых отправлений.

Ведомство организовало онлайн-информационные сессии с участием представителей компаний экспресс-доставки, государственного предприятия «Почта Молдовы» и экспертов Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), занимающихся модернизацией таможенной информационной системы, передает rupor.md

Новые разработки будут интегрированы в таможенную информационную платформу ASYCUDA World и направлены на упрощение и оптимизацию обработки международных почтовых отправлений, а также улучшение ожидаемого электронного обмена данными между почтовыми операторами и таможенными органами.

«Новые функции будут способствовать повышению прозрачности и предсказуемости таможенных процессов, облегчая деятельность экономических операторов, занимающихся внешней торговлей посредством почтовых отправлений», — отмечает Таможенная служба.

В ходе обсуждений эксперты UNCTAD представили ИТ-решения и модули, уже используемые в ряде европейских стран для управления почтовыми потоками и электронной коммерцией.

В ближайшее время почтовые операторы примут участие в тестировании и адаптации новых процессов и функций, предоставляя обратную связь для оптимизации системы.