Стартует новый этап программы EcoVoucher.

Программа предоставляет прямую помощь домохозяйствам Республики Молдова для снижения потребления энергии и модернизации бытовой техники в домах, передает noi.md

EcoVoucher остается важным инструментом поддержки семей, предоставляя ваучеры номиналом 6 000 леев на покупку энергоэффективной бытовой техники — холодильников и стиральных машин, соответствующих стандартам энергоэффективности и европейского соответствия (CE).

Бенефициарами данного этапа станут около 1 160 семей — это семьи с несовершеннолетними детьми, пожилые люди старше 63 лет и лица с выраженной инвалидностью. Для участия в программе бенефициары должны быть зарегистрированы в информационной системе «Энергетическая уязвимость».

Они будут уведомлены посредством SMS или электронной почты о доступности ваучеров, получить доступ к которым можно через платформу compensatii.gov.md.

Бенефициары смогут воспользоваться ваучерами в течение активного периода текущего этапа. Ваучеры покрывают до 70% стоимости бытовой техники (но не более номинала самого ваучера) при покупке энергоэффективных холодильников (в том числе со встроенной морозильной камерой) и стиральных машин. Каждая единица бытовой техники, приобретаемая в рамках программы, должна отвечать критериям энергоэффективности и стандартам европейского соответствия (CE).

Чтобы воспользоваться ваучером, бенефициарам необходимо будет сдать в обмен старую бытовую технику того же типа. Результаты программы EcoVoucher подтверждают положительный эффект от внедряемых мер. Бенефициары отмечают значительную экономию при оплате ежемесячных счетов, повышенный комфорт в доме и рост интереса к энергоэффективному оборудованию.

С момента запуска программы и до сегодняшнего дня ваучерами на приобретение крупной бытовой техники воспользовались 41 645 семей в Республике Молдова. В 2026 году программа EcoVoucher финансируется Европейским союзом с оценочным бюджетом в 1 миллион евро в рамках проекта «Энергоэффективность и возобновляемая энергия в Республике Молдова» (E4M), внедряемого Агентством международного сотрудничества Германии (GIZ). Дополнительная информация о программе, список магазинов-партнеров и пошаговая инструкция по использованию ваучеров доступны на сайте www.ecovoucher.md.

Программа EcoVoucher была разработана Правительством Республики Молдова при поддержке Европейского союза. Данный этап Программы ваучеров на бытовую технику реализуется Национальным центром устойчивой энергетики в рамках проекта «Энергоэффективность и возобновляемые источники энергии для Молдовы» (E4M). E4M — это проект, реализуемый GIZ совместно с Правительством Республики Молдова, финансируемый Правительством Германии и софинансируемый Европейским союзом, Норвегией и Данией. Текущий этап Программы ваучеров на бытовую технику финансируется Европейским союзом.

Национальный центр устойчивой энергетики (CNED) является государственным учреждением, миссия которого заключается в координации и организации деятельности, направленной на обеспечение реализации государственной политики в закрепленных сферах ведения, в том числе путем привлечения и управления финансовыми ресурсами для финансирования и продвижения проектов и программ в соответствующих областях на принципах экологической устойчивости и борьбы с изменением климата, способствуя повышению уровня энергетической безопасности страны.