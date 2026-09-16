Спор вокруг тендера на расширение аэропорта: Боля назвал возможные сроки начала работ.

Реконструкция аэропорта Кишинева может начаться уже в октябре, если госкомиссия завершит рассмотрение юридических споров вокруг результатов тендера.

Окончательное решение ожидается уже в ближайшие дни. Об этом рассказал министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля, передает tv8.md

По его словам, после завершения процедуры и заключения договора с победителем тендера подрядчик сможет приступить к работам.

«Если закончится тендер и все-таки получится заключить договор после этих последних решений, то я думаю, что где-то в октябре месяце начнутся работы в Кишиневском аэропорту», — сообщил Боля.

Реконструкция рассчитана на 12 месяцев с момента начала работ. При этом, как отметил министр, аэропорт продолжит работать, хотя пассажиров могут ожидать определенные неудобства.

Проект предусматривает расширение воздушной гавани примерно на 5 тыс. кв. м. Дополнительные площади появятся в направлении взлетно-посадочной полосы, а также за счет строительства второго этажа. Количество выходов для пассажиров планируется увеличить с 7 до 13.

«Площадь будет расширена не в сторону города, не в сторону бульвара Дачия, а в обратном направлении — к взлетно-посадочным полосам, внутрь и вправо. Будет расширена зона, куда приходят пассажиры. То есть расширяется полностью весь аэропорт. Увеличится ланч-зона, зона, где люди могут сидеть. Станет намного больше сидячих мест — для удобства пассажиров», — пояснил министр.

Боля подчеркнул, что работы будут финансироваться за счет собственных средств аэропорта, а не кредитов.

«Всю реконструкцию наш аэропорт делает из своих денег, это не кредитные деньги. То есть это не ляжет на плечи наших граждан», — уточнил министр.

Он объяснил необходимость расширения аэропорта ростом пассажиропотока. В прошлом году воздушная гавань обслужила около 6,2 млн пассажиров, а по итогам нынешнего года показатель может приблизиться к 7 млн.

«Кишиневский аэропорт сегодня обслуживает две страны: одну с населением 2,5 млн человек, вторую — с населением 31 млн. Мы работаем вместо аэропортов Киева и Одессы», — заметил он.

Сейчас около 35–40% пассажиров, как утверждает министр, составляют граждане Украины. Многие из них приезжают в аэропорт задолго до вылета, поскольку добираются до Кишинева автобусами и поездами.

«С момента начала военных действий, после закрытия всех аэропортов в Украине, до сегодняшнего дня внутри аэропорта было создано около 400 дополнительных сидячих мест, установлены новые скамейки. Были закрыты некоторые рестораны и бары, чтобы люди могли сидеть и ждать своего вылета.

Пассажиры из Украины приезжают в аэропорт, когда у них есть автобус или поезд, и, конечно же, заблаговременно — за несколько часов. То есть не за три-четыре часа, как жители Кишинева или Молдовы, а за восемь часов. Даже если вылет ранним утром, пассажир все равно будет в аэропорту примерно к 22:00. То есть у нас огромное количество людей, которые приезжают за шесть-семь часов до вылета», — пояснил министр.