Споялэ: В аэропорту Кишинева пока никто не пропустил рейс из-за очередей.

Директор международного аэропорта Кишинева Сергей Споялэ признал, что проблема перегруженности в терминале существует в определённые часы.

«Сегодня аэропорт в определенные часы действительно перегружен. Мы не скрываем эту сторону аэропорта», — заявил глава аэропорта, цитирует realitatea.md

По словам Споялэ, ситуацию необходимо рассматривать в контексте процедур, которые должны соблюдаться всеми международными аэропортами.

«Но нужно правильно смотреть на ситуацию. Эти очереди не стоят на месте. Они движутся. Очереди образуются не только из-за существующей аэропортовой инфраструктуры, но и из-за международных правил, которые необходимо соблюдать», — объяснил он.

Глава аэропорта также отметил, что на данный момент учреждение не зарегистрировало случаев, когда пассажир пропустил рейс из-за слишком долгого ожидания в очереди.

«До сих пор у нас не было ни одной жалобы, ни одного случая, когда пассажир пропустил рейс из-за того, что слишком долго стоял в очереди», — подчеркнул Споялэ.