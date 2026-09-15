Спатарь: Кто тратит большую дохода часть на продукты, налоговые изменения будут малозаметны

Налоговая политика на 2027 год предусматривает повышение ряда налогов, однако влияние этих изменений на обычного гражданина будет ограниченным, считает депутат от PAS Марчел Спатарь.

По его словам, меньше всего изменения затронут тех, кто в основном покупает базовые продукты и не тратит деньги на сигареты или азартные игры. Депутат от партии «Альтернатива» Ион Кику, напротив, предупреждает, что повышение некоторых налогов прямо или косвенно отразится на ценах, которые платят потребители, сообщает tv8.md

«От идеи повысить ставку НДС на все продукты питания до 20% отказались, и многие продукты из базовой потребительской корзины останутся с НДС 12%. Кроме того, есть два продукта — курятина и яйца, — на которые НДС составлял 20%, а теперь снизится до 12%. Соответственно, для продовольственной потребительской корзины эффект не очень большой. В Республике Молдова каждый год есть инфляция, поэтому цены могут вырасти», — объяснил Марчел Спатарь.

Таким образом, для человека, который тратит значительную часть дохода на продукты первой необходимости, налоговые изменения не должны привести к существенной разнице в ежедневных покупках, считает Спатарь.

В то же время налоговая политика предусматривает повышение НДС на потребление газа и электроэнергии сверх определенных лимитов. Для газа порог составляет 150 кубометров в месяц. Более высокая ставка будет применяться только к объему, потребленному сверх этого лимита, а не ко всему счету.

«Если потреблять менее 150 кубометров газа в месяц, то цена не будет затронута налоговой политикой. За то, что превышает этот объем, добавляется 12 процентных пунктов, то есть ставка должна вырасти с 8% до 20%. Но только за превышение. Это не означает, что если вы потребляете 160 кубометров, ставка применяется ко всему объему, — только к 10 кубометрам», — сказал депутат от PAS.

Повышенные ставки НДС на газ и электроэнергию должны начать применяться с весны следующего года. При этом Спатарь утверждает, что система компенсаций будет сохранена, что должно снизить влияние изменений на уязвимые домохозяйства.

Однако депутат от партии «Альтернатива» Ион Кику заявил, что анализировать необходимо не только налоги, которые гражданин платит непосредственно. По его словам, любое повышение расходов, которое ложится на производителей или другие компании, впоследствии может быть включено в конечную цену товара.

«Налоговая политика, проект которой принят в первом чтении, в конечном итоге влияет на граждан, независимо от того, о каком налоге идет речь. Будь то подоходный налог физических лиц или НДС, который непосредственно или косвенно платят, скажем, юридические лица. В конечном итоге все это доходит до граждан», — заявил Ион Кику.

Депутат обращает внимание на то, что существуют предприятия, использующие газ в производственном процессе, и повышение их расходов впоследствии может отразиться на ценах на продукцию. Таким образом, даже если семья укладывается в установленный лимит потребления газа для собственного дома, она может косвенно ощутить подорожание, когда отправится за покупками.

«Просто после этого человек идет в магазин и должен покупать продукцию, произведенную с использованием газа экономическим агентом, который будет платить НДС уже не 8%, как сейчас, а 20%. Поэтому я считаю, что влияние повышения НДС на газ заключается не столько в потреблении в домохозяйствах, сколько в его воздействии на экономику», — объяснил Ион Кику.

Депутат также считает, что к последствиям налоговой политики добавится рост цен на энергоресурсы, который особенно сильно затронет людей с низкими доходами.

«Большинство населения и особенно уязвимые граждане этой зимой ощутят на себе динамику цен, которая не связана с налоговой политикой. Нас ждет очень сложная зима. Вы видели, сколько сегодня стоит газ на рынке, сколько стоит нефть на рынке», — отметил Кику.

Налоговая и таможенная политика на 2027 год была принята парламентом в первом чтении. Проект разработан Министерством финансов и предусматривает изменения в нескольких налогах и сборах.

Среди основных изменений — увеличение личного налогового вычета с 29 700 до 40 020 леев и повышение налога для крестьянских хозяйств с 7% до 12%. Для некоторых компаний льгота в отношении нераспределенной прибыли будет продлена до 2029 года.

НДС в сфере HoReCa вырастет с 8% до 12%, такая же ставка будет применяться и к ряду сельскохозяйственных продуктов. Для основных продуктов питания, таких как хлеб, молоко, яйца, фрукты, овощи и мясо птицы, НДС останется на уровне 8%.

С апреля 2027 года сниженная ставка НДС в размере 8% на газ будет применяться при потреблении до 150 кубометров в месяц. Для электроэнергии сохранится льгота на первые 100 кВт·ч потребления. Посылки стоимостью до 150 евро, заказанные из-за рубежа, будут облагаться НДС, а за каждую посылку также будет взиматься сбор в размере 12 леев.

Проект также предусматривает новые акцизы на энергетические напитки, некоторые подслащенные напитки, жидкости без никотина и пиротехнические изделия. Акцизы на табачные изделия в 2027 году вырастут на 20%. Кроме того, будет введен налог в размере 6% на азартные игры и лотереи, а налог на имущество в размере 0,8% будет применяться только к стоимости, превышающей 4 млн леев.

Министерство финансов оценивает, что эти меры принесут бюджету в 2027 году дополнительные доходы в размере 5,1 млрд леев. Проект предстоит рассмотреть во втором чтении, а большинство положений должны вступить в силу 1 января 2027 года.