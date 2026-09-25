Совет по конкуренции не выявил нарушений в деятельности ANSP.

Совет по конкуренции не нашел доказательств нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Национального агентства общественного здравоохранения (ANSP) за последние пять лет.

Проверка касалась процедур государственных закупок медицинских и санитарных услуг в период с 2019 по 2024 год, пишет logos-pres.md

Согласно итогам разбирательства, ведомство действовало в рамках правового поля, а факты недобросовестного вытеснения частных операторов с рынка или создания искусственных преимуществ не подтвердились. Информация об этом появилась на ведомственном ресурсе.

Напомним, масштабное расследование было инициировано Советом по конкуренции летом 2024 года. Поводом для него стали подозрения в том, что ANSP и Министерство здравоохранения могли нарушать правила рынка, предоставляя платные услуги, выходящие за рамки перечня, официально утвержденного правительством. Предполагалось, что такие действия могли искажать конкурентную среду и ущемлять интересы частных клиник и лабораторий.

В ходе проверок специалисты проанализировали пятилетний массив данных, включая контракты, распределение тарифов и условия тендеров. В свою очередь, руководство ANSP изначально настаивало на прозрачности своей работы. В агентстве подчеркивали, что все процедуры государственных закупок медицинских услуг проводились открыто, через верифицированные государственные платформы, а ценообразование строго соответствовало утвержденным государством тарифам.

По результатам рассмотрения дела Совет по конкуренции закрыл производство в отношении ANSP и министерства здравоохранения ввиду отсутствия состава правонарушения. Эксперты признали, что деятельность госучреждения не создавала дискриминационных условий на рынке санитарно-медицинских услуг.