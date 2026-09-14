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logos-press.md logologos-press
14 Сентября 2026, 22:06
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Соцпомощь для неработающих могут ограничить по сроку

Власти рассматривают возможность изменить порядок предоставления социальной помощи, в том числе установить максимальный срок, в течение которого семья сможет получать такую поддержку.

Соцпомощь для неработающих могут ограничить по сроку.
Соцпомощь для неработающих могут ограничить по сроку.

По словам министра труда и социальной защиты Натальи Плугару, продолжительность выплат должна определяться с учетом конкретной ситуации каждой семьи и возможностей ее членов вернуться на рынок труда, передает logos-pres.md

«Эти меры уже были предприняты — думаю, около двух лет назад, когда программа была полностью пересмотрена и, действительно, были упорядочены критерии. Теперь мы хотим сделать систему еще более строгой и внимательно оценивать ситуацию, а также установить, например, определенный срок, в течение которого человек может получать социальную помощь», — заявила Наталья Плугару в эфире Radio Moldova.

При этом, по словам министра, единый срок для всех семей установить невозможно. При определении продолжительности помощи необходимо учитывать обстоятельства, в которых находится семья, в частности наличие маленьких детей и возможность родителей трудоустроиться.

«Если речь идет о семье с пятью детьми, причем дети совсем маленькие, или о матери-одиночке, которая не имеет возможности выйти на работу, например потому, что в населенном пункте нет детского сада или яслей, тогда возникает вопрос: на какой срок предоставлять ей эту помощь? На год, на полгода или до того момента, пока она не сможет вернуться к работе и отдать детей в детский сад?» — пояснила Плугару.

В связи с этим, по словам министра, власти еще должны определить конкретные критерии и максимальный срок предоставления социальной помощи. При этом система должна учитывать как степень уязвимости семьи, так и реальные возможности ее членов вернуться к трудовой деятельности.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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