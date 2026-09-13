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logos-press.md logologos-press
13 Сентября 2026, 11:14
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Работникам социальной помощи будут доплачивать за квалификацию

Сократить текучесть кадров в системе социальной помощи планируется за счет повышения заработной платы и профессионального развития сотрудников.

Работникам социальной помощи будут доплачивать за квалификацию.
Работникам социальной помощи будут доплачивать за квалификацию.

Проект, разработанный в рамках реформы «Restart», предусматривает новые правила ведения социальных случаев, профессиональной подготовки и аттестации работников, а также цифровизации учета социальных услуг. Для сотрудников системы планируется ввести пять квалификационных степеней – от V до I, пишет logos-pres.md

В зависимости от полученной степени работники будут получать ежемесячную надбавку к зарплате в размере от 750 до 2 000 леев. Аттестация сотрудников для получения V квалификационной степени будет проводиться поэтапно в течение трех лет. 

Согласно проекту, эти меры должны помочь сократить текучесть кадров как минимум на 10%. Кроме того, не менее 80% работников должны получить доступ к аккредитованным или авторизованным программам повышения квалификации. Также планируется внедрить систему оценки и управления профессиональной эффективностью сотрудников. 

В долгосрочной перспективе реформа направлена на создание стабильной и профессиональной системы социальной помощи, в которой будет достаточно квалифицированных и мотивированных специалистов, способных предоставлять людям качественные социальные услуги и выплаты. 

Проект закона о внесении изменений в некоторые нормативные акты (о системе социальной помощи, цифровизации социальных услуг и профессиональном развитии работников) предстоит рассмотреть на заседании Кабмина.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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