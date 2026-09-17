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rupor.md logorupor
17 Сентября 2026, 18:04
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Сотрудников таможни и АГУ арестовали на 30 суток по делу о нейтральных номерах

Сотрудника таможенного поста Гырбовец и работника Агентства госуслуг поместили под предварительный арест на 30 суток.

Сотрудников таможни и АГУ арестовали на 30 суток по делу о нейтральных номерах.
Сотрудников таможни и АГУ арестовали на 30 суток по делу о нейтральных номерах.

Такое решение 17 сентября принял суд Кишинева сектора Чеканы, полностью удовлетворив ходатайство Антикоррупционной прокуратуры, передает rupor.md

Обоих задержали после обысков по делу о незаконной выдаче нейтральных автомобильных номеров.

По версии следствия, сотрудники Агентства госуслуг, таможенники и связанные с ними лица получали от 1 000 до 5 000 евро за оформление номеров для автомобилей, которые не соответствовали установленным требованиям.

Предварительно установлено, что таким способом могли незаконно выдать более 100 комплектов нейтральных номеров. Из-за неуплаты импортных пошлин и акцизов государству, по оценке следствия, причинили ущерб более чем на 23 млн леев.

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Источник
rupor.md logorupor
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