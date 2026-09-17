Сотрудников таможни и АГУ арестовали на 30 суток по делу о нейтральных номерах.

Сотрудника таможенного поста Гырбовец и работника Агентства госуслуг поместили под предварительный арест на 30 суток.

Такое решение 17 сентября принял суд Кишинева сектора Чеканы, полностью удовлетворив ходатайство Антикоррупционной прокуратуры, передает rupor.md

Обоих задержали после обысков по делу о незаконной выдаче нейтральных автомобильных номеров.

По версии следствия, сотрудники Агентства госуслуг, таможенники и связанные с ними лица получали от 1 000 до 5 000 евро за оформление номеров для автомобилей, которые не соответствовали установленным требованиям.

Предварительно установлено, что таким способом могли незаконно выдать более 100 комплектов нейтральных номеров. Из-за неуплаты импортных пошлин и акцизов государству, по оценке следствия, причинили ущерб более чем на 23 млн леев.