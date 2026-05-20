Служба госохраны утроила количество охранных миссий за последние годы.

Об этом сообщил заместитель директора SPPS Георге Жосану на заседании Парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, передаёт IPN.

Согласно представленным данным, в 2025 году и в первые месяцы 2026 года SPPS обеспечила безопасность в рамках 1839 охранных миссий с участием молдавских должностных лиц, а также для 188 иностранных официальных лиц, находившихся в Молдове с визитом или транзитом.

По словам Георге Жосану, развитие ситуации с безопасностью в регионе, включая войну в Украине, привело к увеличению количества охранных миссий примерно на 300% по сравнению с периодом 2018-2021 годов. Это напрямую сказалось на объёме работы и профессиональной нагрузке учреждения.

«Практически каждые два дня у нас иностранные делегации, и мы должны обеспечивать соблюдение полного спектра мер безопасности. Это довольно сложный процесс, требующий привлечения большого количества сил», — заявил заместитель директора SPPS.

Он отметил, что учреждение вынуждено перераспределять ресурсы, чтобы справляться с возросшим числом миссий. «Мы вынуждены привлекать ресурсы отовсюду, чтобы обеспечить выполнение определённых миссий, которые важны для государства», — подчеркнули представители службы.

Заместитель главы SPPS также заявил, что проблема усугубляется тем, что ранее в учреждении прошла реформа, в результате которой было сокращено около 100 должностей, несмотря на значительный рост объёма работы. «Никто не ожидал столь серьёзных изменений в контексте ситуации с безопасностью. Количество миссий утроилось, и каждая сопровождается строгим протоколом безопасности, требующим большого числа сотрудников. Разумеется, работники часто вынуждены трудиться сверхурочно», — добавил он.