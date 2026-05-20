Скандал в Кошнице из-за песчаного карьера продолжается.

Десятки местных жителей освистали членов совета и потребовали исключить из повестки дня вопрос о добыче полезных ископаемых на сельскохозяйственных землях, передает noi.md со ссылкой на jurnaltv.md

Песчаный карьер расположен прямо у въезда в коммуну Кошница. Члены совета проголосовали за разрешение добычи полезных ископаемых на сельскохозяйственных землях в этой зоне, и это решение вызвало недовольство местных жителей, которые говорят, что последствия для окружающей среды и сообщества будут разрушительными.

Некоторые члены совета отказались от участия в голосовании, поскольку разделяют недовольство местных жителей. «1146 жителей села выступили против, мы не хотим карьера. Это черное пятно на всем селе, где восемь советников разрешили то, что было отвергнуто всем селом», — сказала местный советник Лилия Казак.

«Я считаю, что своими действиями эти местные избранники превысили свои полномочия, они несут ответственность за правонарушение или даже уголовную ответственность, время покажет», — заявил вице-примар коммуны Кошница Алексей Гафель.

В свою очередь, примар Александр Григораш пояснил, что блокирование деятельности карьера приведет к значительным потерям для местного бюджета. 21 июня 2026 года в коммуне Кошница состоится консультативный референдум, на котором местные жители выскажут свое мнение по поводу разрешения на разработку минеральных ресурсов в карьере.