Украинский рэпер и видеоблогер Киевстонер выступит в Кишиневе 12 декабря. Концерт состоится в одном из ночных клубов столицы.

Начало выступления запланировано на 19:00. Организаторы предлагают билеты по цене от 450 до 1300 леев в зависимости от выбранной категории.

Киевстонер получил известность благодаря своим музыкальным проектам и видеоблогу. За годы творческой деятельности артист выпустил ряд треков и регулярно выступает с концертами в странах Европы.

Ранее ФСБ России обвинила Киевстонера и двух граждан Молдовы в подготовке теракта в Подмосковье. Он ответил, что "чилит" и это "беспонтово".







