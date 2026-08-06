6 Августа 2026, 10:02
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Скандальный украинский рэпер Киевстонер выступит в Кишинёве.
Скандальный украинский рэпер Киевстонер выступит в Кишинёве
Украинский рэпер и видеоблогер Киевстонер выступит в Кишиневе 12 декабря. Концерт состоится в одном из ночных клубов столицы.
Начало выступления запланировано на 19:00. Организаторы предлагают билеты по цене от 450 до 1300 леев в зависимости от выбранной категории.
Киевстонер получил известность благодаря своим музыкальным проектам и видеоблогу. За годы творческой деятельности артист выпустил ряд треков и регулярно выступает с концертами в странах Европы.
Ранее ФСБ России обвинила Киевстонера и двух граждан Молдовы в подготовке теракта в Подмосковье. Он ответил, что "чилит" и это "беспонтово".