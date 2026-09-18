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logos-press.md logologos-press
18 Сентября 2026, 14:54
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Систему MIA интегрируют с европейской TIPS

Национальный банк Молдовы (НБМ) приступил к изучению возможности технической и нормативной интеграции национальной системы мгновенных платежей MIA с европейской платформой TARGET Instant Payment Settlement (TIPS).

Систему MIA интегрируют с европейской TIPS.
Систему MIA интегрируют с европейской TIPS.

Успешная реализация этого проекта позволит гражданам и экономическим агентам осуществлять трансграничные переводы в евро между Молдовой и странами Европейского союза за считанные секунды, пишет logos-pres.md

Главная цель инициативы — создать дешевую, безопасную и быструю альтернативу традиционным банковским переводам и системам посредников. После объединения платформ молдавская диаспора в ЕС сможет мгновенно отправлять средства семьям на родину, а бизнес-сообщество получит инструмент для расчетов с европейскими партнерами в режиме реального времени, что значительно ускорит оборот капитала.

«Интеграция MIA с TIPS — это не просто технологический шаг, а стратегический элемент признания молдавской финансовой инфраструктуры на европейском уровне», — отмечают в руководстве банка.

Для внедрения механизма НБМ предстоит решить задачи по автоматической конвертации валют (MDL/EUR) на лету, синхронизации протоколов кибербезопасности и приведению нормативной базы в полное соответствие с правилами комплаенса Евросистемы. В настоящее время обе платформы работают изолированно в своих валютных зонах.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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