Платежи через MIA превысили 30 млрд леев.

Национальная система мгновенных платежей MIA от НБМ приобретает все большую популярность из соображений экономии и удобства пользования.

Эти преимущества оценило, прежде всего, население при оплате коммунальных и других услуг. В системе зарегистрировано более 985 тыс. уникальных пользователей - почти каждый второй взрослый житель страны, пишет logos-pres.md

Об этом сообщает Национальный банк Молдовы (НБМ), приводя соответствующие доказательства и напоминая о преимуществах внедренной два года назад национальной платежной системы – сначала для оплаты услуг от физического лица предприятию, а спустя год – государству.

Пользователи могут совершать платежи предпринимателям, а также получать переводы или запросы на оплату на свой номер телефона. Платежи осуществляются просто и быстро: путем сканирования QR-кода, перехода по платежной ссылке или принятия запроса на оплату непосредственно в банковском приложении клиента.

Переводы по номеру телефона между счетами разных банков проходят всего за несколько секунд в режиме 24/7. Не нужно знать длинные банковские реквизиты или IBAN, достаточно использовать номер телефона получателя из контактов.

Переводы на общую сумму до 10 тыс. леев в месяц выполняются полностью без комиссии (0%), а для сумм выше лимита сбор не превышает 5 леев. Транзакции совершаются где угодно и когда угодно, а средства поступают на счет всего за 10 секунд.

За два года более 11 тыс. предпринимателей внедрили MIA в свою повседневную деятельность, и теперь это решение доступно в более чем 23 тыс. пунктах приема по всей стране. Через систему мгновенных платежей MIA было совершено более 3,8 миллионов платежей в пользу бизнес-среды на общую сумму приблизительно 2 млрд леев.

Мгновенные платежи за госуслуги

За первый год с момента официального запуска (за 2025) граждане совершили более 113 тыс. платежей государству через систему на сумму более 64 млн леев.

Функционал P2G в системе мгновенных платежей MIA предоставляет гражданам возможность оплачивать налоги, штрафы и государственные услуги на государственных платформах EVO и MPay непосредственно из своего финансового приложения, без ручного ввода данных карты или платежной информации. Платежи обрабатываются мгновенно, и услуга доступна бесперебойно.

Ежемесячно через систему MIA проходит около 2 миллионов транзакций государству на сумму около 2 млрд леев. С момента запуска система обработала более 31 млн транзакций на общую сумму около 28,5 млрд леев.

MIA Instant Payments продолжает развиваться, внедряя новые функции и расширяя сценарии использования мгновенных платежей, в том числе за счет реализации переводов между компаниями: MIA-B2B.