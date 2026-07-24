Система борьбы с отмыванием денег приведена в соответствие с европейскими стандартами.

Парламент Молдовы привел законодательство страны в отношении борьбы с отмыванием денег в соответствие с нормами Евросоюза.

Институциональная структура функционирования Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (SPCSB) приведена в соответствие с европейскими стандартами путем установления статуса сотрудника финансовой разведки, введения периодической и обязательной профессиональной сертификации и упрощения структуры управления. Парламент Молдовы во втором чтении проголосовал за законопроект, предусматривающий эти изменения, пишет logos-pres.md

Наиболее важная структурная реформа заключается в установлении статуса сотрудника финансовой разведки в соответствии с международными стандартами в этой области. Новый устав регулирует обязанности, профессиональные гарантии, права и обязательства специализированного персонала SPCSB.

Проект закона, разработанный министерством юстиции, вводит обязательную профессиональную сертификацию для сотрудников учреждений и компаний, имеющих обязательства по отчетности в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

Закон определяет этот сертификат о профессиональной подготовке, устанавливает условия его получения и предусматривает периодическое продление, не реже одного раза в три года.

В настоящее время национальное законодательство регулирует обучение в этой области, но не предусматривает механизма периодической профессиональной сертификации. SPCSB получит юридическую компетенцию для организации этих тренингов, разработки методических материалов и координации национальной платформы обучения, став таким образом институциональным центром профессиональной подготовки в этой области.

Проект также предусматривает сокращение числа заместителей директоров SPCSB до одного. Эта корректировка направлена на оптимизацию процесса принятия решений и повышение управленческой ответственности, а также на приведение внутренней организации Службы в соответствие с требованиями группы Egmont — международной сети подразделений финансовой разведки из более чем 160 стран, членом которой также является SPCSB.