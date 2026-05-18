theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
protv.md logoprotv
18 Мая 2026, 16:49
15 205
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Сёла в Единецком районе вымирают: один житель на село и пустые улицы

Вымирающие сёла, пустынные улицы, заброшенные дома и абсолютная тишина. Такова реальность Единецкого района, где почти во всех населённых пунктах проживает менее трёх тысяч человек.

Сёла в Единецком районе вымирают: один житель на село и пустые улицы.
Сёла в Единецком районе вымирают: один житель на село и пустые улицы.

Местные жители признаются: чтобы выжить, необходимо объединить значительную часть района. Только так можно стать полноправными участниками проектов по развитию и модернизации населённых пунктов. Чтобы набрать три тысячи человек, нужно, по сути, соединить полрайона, пишет protv.md

Согласно переписи 2024 года, численность населения села Куконештий-Векь в Единецком районе - один дом и один человек. От былой жизни здесь осталось лишь кладбище да просёлочная дорога, по которой изредка проезжает какая-нибудь машина.

В соседнем селе Якимень похожая картина.

«Дома стоят, а людей в них больше нет. Только я и один сосед — он живёт в Коржеуцах. В том конце ещё остался один человек. Вот и всё село Якимень», - поделился 79-летний житель села.

В населённом пункте нет ни примэрии, ни почты, ни медпункта, ни даже магазина. Жителям села приходится ездить в Единцы за продуктами и лекарствами.

В селе Константиновка, согласно переписи, проживают 500 человек, а по факту - 200.

Супруги Антоновы — одни из немногих, кто ещё остался в селе. Они зарабатывают на жизнь разведением домашних животных и продажей веников, которые делают из проса.

«Люди либо умерли, либо уехали. Вся молодёжь уехала за границу, разбрелась кто куда. Ищут работу», - рассказала Светлана Антонова, жительница Константиновки.

При постоянно сокращающемся населении у села нет никакой надежды на лучшее будущее, говорит Алла Ребой, которая уже 20 лет работает почтальоном в селе.

«Народу мало, потому что все уехали на заработки. Здесь выжить невозможно», - заявила женщина.

Согласно переписи 2024 года, в Единецком районе из 47 населённых пунктов в 43 проживает менее трёх тысяч жителей. В большинстве из них — около тысячи человек или даже меньше. Самые обезлюдевшие сёла района: Куконештий-Векь (1 житель), Якимень (29 жителей), Хлиная-Микэ (51 человек), Слободка (78 жителей) и Ванчикэуць (79 жителей).

Источник
protv.md logoprotv
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте