Сёла в Единецком районе вымирают: один житель на село и пустые улицы.

Местные жители признаются: чтобы выжить, необходимо объединить значительную часть района. Только так можно стать полноправными участниками проектов по развитию и модернизации населённых пунктов. Чтобы набрать три тысячи человек, нужно, по сути, соединить полрайона, пишет protv.md

Согласно переписи 2024 года, численность населения села Куконештий-Векь в Единецком районе - один дом и один человек. От былой жизни здесь осталось лишь кладбище да просёлочная дорога, по которой изредка проезжает какая-нибудь машина.

В соседнем селе Якимень похожая картина.

«Дома стоят, а людей в них больше нет. Только я и один сосед — он живёт в Коржеуцах. В том конце ещё остался один человек. Вот и всё село Якимень», - поделился 79-летний житель села.

В населённом пункте нет ни примэрии, ни почты, ни медпункта, ни даже магазина. Жителям села приходится ездить в Единцы за продуктами и лекарствами.

В селе Константиновка, согласно переписи, проживают 500 человек, а по факту - 200.

Супруги Антоновы — одни из немногих, кто ещё остался в селе. Они зарабатывают на жизнь разведением домашних животных и продажей веников, которые делают из проса.

«Люди либо умерли, либо уехали. Вся молодёжь уехала за границу, разбрелась кто куда. Ищут работу», - рассказала Светлана Антонова, жительница Константиновки.

При постоянно сокращающемся населении у села нет никакой надежды на лучшее будущее, говорит Алла Ребой, которая уже 20 лет работает почтальоном в селе.

«Народу мало, потому что все уехали на заработки. Здесь выжить невозможно», - заявила женщина.

Согласно переписи 2024 года, в Единецком районе из 47 населённых пунктов в 43 проживает менее трёх тысяч жителей. В большинстве из них — около тысячи человек или даже меньше. Самые обезлюдевшие сёла района: Куконештий-Векь (1 житель), Якимень (29 жителей), Хлиная-Микэ (51 человек), Слободка (78 жителей) и Ванчикэуць (79 жителей).