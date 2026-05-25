Счётная палата: Правительственная платформа MCloud используется не в полной мере.

Она является одним из фундаментальных элементов цифровой инфраструктуры государства, имеющим важнейшее значение для процесса цифровой трансформации государственного управления, передает noi.md

Аудит выявил ряд недостатков, которые ограничивают полное использование потенциала платформы MCloud и снижают её эффективность на уровне государственной системы:

нормативно-правовая база и меры по управлению и функционированию платформы MCloud не обеспечивают единого стратегического видения на национальном уровне, необходимого для ее непрерывного развития; платформа MCloud используется не в полной мере: 36,4% информационных систем функционируют за ее пределами, что приводит к фрагментации правительственной цифровой экосистемы;

несмотря на то, что внутренняя нормативная база ориентирована на обеспечение непрерывности работы платформы MCloud, существует острая необходимость в периодическом тестировании и технической корректировке мер по аварийному восстановлению данных;

содержание подведомственными правительству структурами собственных облачных инфраструктур повлекло за собой дополнительные расходы, покрываемые одновременно с затратами на управление платформой MCloud;

отсутствие нормативной базы для управления жизненным циклом данных приводит к их неконтролируемому накоплению и росту потребностей в объемах хранения на платформе MCloud.

Отсутствие единого стратегического видения, недостаточная разграниченность институциональных обязанностей, неполный мониторинг используемых ресурсов, неосвоенность возможностей публичного облака (Public Cloud), а также нахождение значительной части информационных систем вне платформы снизили ее способность в полной мере отвечать потребностям государственных учреждений.

Аудит также указывает на уязвимости в сфере безопасности и непрерывности операционной деятельности, подчеркивая необходимость модернизации архитектуры безопасности, ее приведения в соответствие с международными стандартами и укрепления механизмов восстановления в случае масштабных инцидентов. Счетная палата подчеркивает, что платформа MCloud представляет собой важнейшую стратегическую инвестицию в цифровое будущее Республики Молдова.

Однако ее полноценное освоение требует комплексного, последовательного и ориентированного на результат подхода, способного обеспечить экономическую эффективность, повышенную безопасность и качественные государственные цифровые услуги для граждан.