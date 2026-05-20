Счётная палата: МВД неэффективно управляет имуществом на 141 миллион леев
МВД неэффективно управляет госимуществом, находящимся в его ведении: заброшенные здания, здания, имеющие статус памятников истории, недостроенные более десяти лет назад сооружения и стадион, вовлечённый в судебные тяжбы.
Таковы выводы внешнего аудита за 2025 год, представленного Счётной палатой, передает moldova1.md
На конец 2025 года на учёте подразделений МВД числилось изношенное имущество на сумму около 141 миллиона леев: разрушающиеся здания, нереализованная проектная документация, а также заброшенные или долгое время не завершённые строительством объекты.
В аудиторском отчёте упоминается наличие 51 неиспользуемого здания и специальных сооружений стоимостью 38,1 миллиона леев, а также строений, строительство которых было приостановлено много лет назад. Среди них:
- пожарное депо в коммуне Ревака муниципия Кишинёв — строительство остановлено более 14 лет назад;
- недостроенное здание в Унгенах;
- 54 законсервированные служебные квартиры;
- другие объекты недвижимости, находящиеся в ведении центрального аппарата, Главного инспектората по миграции и Центрального спортивного клуба «Динамо», включая два здания, имеющие статус памятников истории, которые остаются заброшенными и не используются.
Среди других неиспользуемых активов числятся:
- автомобили и оборудование — 38,6 миллиона леев;
- незавершённые капитальные вложения — 24,6 миллиона леев;
- транспортные средства — 28 миллионов леев;
- другие материальные ценности — 7,1 миллиона леев;
- запасы оборотных материалов и мобилизационные резервы — 4,2 миллиона леев.
Незарегистрированное имущество и затяжные судебные тяжбы
Ещё один нерешённый недостаток касается отсутствия регистрации в кадастровых органах 247 объектов недвижимости и 13 земельных участков.
Аудиторы установили, что МВД вовлечено в несколько затяжных судебных процессов, в том числе связанных с земельными участками, находящимися в ведении Центрального спортивного клуба «Динамо», оцениваемыми примерно в 111,7 миллиона леев.
Кроме того, Главный инспекторат полиции участвует в многочисленных судебных разбирательствах, связанных с услугами по эвакуации и хранению транспортных средств.
«В результате публичное учреждение несёт дополнительные расходы административных и юридических ресурсов для обеспечения судебных процессов», — говорится в заключении докладчика Счётной палаты.
МВД: бюрократические процедуры и нехватка денег
В ответ представитель МВД пояснил, что регистрация имущества — это длительная бюрократическая процедура, и заверил, что подведомственные министерству учреждения продолжат прилагать усилия для решения этих проблем.
«Это длительный процесс, местами даже бюрократический. В некоторых случаях у нас нет полного кадастрового пакета, потому что отсутствуют все первичные документы, так как некоторые старые объекты были засекречены, а затем в 2018–2019 годах рассекречены. Также прилагаются постоянные усилия по регистрации имущества. Например, в 2025 году Главный инспекторат пограничной полиции зарегистрировал 10 объектов, а Главный инспекторат полиции — 11 объектов», — заявил представитель МВД на заседании Счётной палаты.
В то же время здания, которые не используются или находятся в разрушенном состоянии, не могут быть отремонтированы из-за отсутствия финансовых средств.
«В отношении неиспользуемых зданий ситуация объясняется тем, что они не нужны. И в этой связи сообщаем, что МВД направило в Агентство публичной собственности предложение о дополнении перечня объектов государственной собственности, которые могут быть приватизированы», — заключил представитель МВД.