noi.md
17 Мая 2026, 20:15
17 675
Satoshi после скандала с баллами для Румынии: Не разжигайте ненависть

После резонанса, вызванного голосованием национального жюри Республики Молдова в финале конкурса «Евровидение-2026», представитель Молдовы Satoshi выступил с публичным обращением.

Артист опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором поблагодарил румынскую публику за поддержку и призвал к спокойствию. Скандал разгорелся из-за того, что молдавское жюри присудило представительнице Румынии всего 3 балла, передает noi.md

«Дорогие румыны, благодарим вас за поддержку и вашу позицию. Зрители из Республики Молдова отдали Румынии максимальный балл. Это отражает истинное мнение общества», — написал Satoshi. 

В то же время артист призвал не превращать эту полемику в конфликт между двумя странами. 

«Призываю к благоразумию. Не разжигайте ненависть. Наши страны были и останутся друзьями», — заявил исполнитель.

Это заявление последовало за волной критики в Интернете, поднявшейся после того, как профессиональное жюри Молдовы оценило выступление Румынии всего в 3 балла, в то время как молдавские телезрители отдали соседней стране максимальные 12 баллов. 

Несмотря на споры вокруг судейства, Satoshi продемонстрировал один из лучших результатов Республики Молдова на «Евровидении» за последние годы. С песней Viva, Moldova! артист занял 8-е место в общем зачете и 4-е место по результатам европейского зрительского голосования.

