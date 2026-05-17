Satoshi после скандала с баллами для Румынии: Не разжигайте ненависть.

Артист опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором поблагодарил румынскую публику за поддержку и призвал к спокойствию. Скандал разгорелся из-за того, что молдавское жюри присудило представительнице Румынии всего 3 балла, передает noi.md

«Дорогие румыны, благодарим вас за поддержку и вашу позицию. Зрители из Республики Молдова отдали Румынии максимальный балл. Это отражает истинное мнение общества», — написал Satoshi.

В то же время артист призвал не превращать эту полемику в конфликт между двумя странами.

«Призываю к благоразумию. Не разжигайте ненависть. Наши страны были и останутся друзьями», — заявил исполнитель.

Это заявление последовало за волной критики в Интернете, поднявшейся после того, как профессиональное жюри Молдовы оценило выступление Румынии всего в 3 балла, в то время как молдавские телезрители отдали соседней стране максимальные 12 баллов.

Несмотря на споры вокруг судейства, Satoshi продемонстрировал один из лучших результатов Республики Молдова на «Евровидении» за последние годы. С песней Viva, Moldova! артист занял 8-е место в общем зачете и 4-е место по результатам европейского зрительского голосования.