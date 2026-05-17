Satoshi: Надеюсь, мне удалось красиво представить страну.

В комментарии для Moldova 1 артист заявил, что, помимо результата, участие в Eurovision стало для него важным проявлением единства, передает noi.md

«Если мое участие в Eurovision стало настоящим упражнением в единстве между нами, то это самое главное», — сказал Satoshi.

Исполнитель отметил, что надеется, что его выступление на европейской сцене помогло достойно представить Республику Молдова.

«Надеюсь, мне удалось красиво представить нашу страну», — заявил Satoshi.

Satoshi, который представил Республику Молдова с песней Viva, Moldova!, завершил конкурс на 8-м месте, показав один из лучших результатов страны на Eurovision.

Согласно итоговым данным, Республика Молдова набрала 226 баллов, из которых 43 поступили от национальных жюри, а 183 — от зрителей. Этот результат подтвердил сильную поддержку артиста со стороны публики.

Победителем Eurovision 2026 стала Болгария, которую представляла Dara с песней Bangaranga. Она набрала 516 баллов.