Рынок труда сталкивается с дисбалансом: 12 тысяч вакансий, но 260 тысяч безработных.

Около 100 тысяч человек не работают из-за семейных обязанностей: они ухаживают за детьми или пожилыми родственниками. Ещё примерно 57 тысяч граждан не могут трудоустроиться по состоянию здоровья. Около 96 тысяч человек уезжают на сезонные заработки за границу, пишет tv8.md

Часть населения также остаётся вне рынка труда из-за несоответствия имеющихся навыков требованиям современного рынка или из-за отсутствия мотивации к работе.

Власти признают проблему и заверяют, что ищут способы ее решения. Одним из ключевых направлений является развитие программ переквалификации и профессионального обучения. Такие курсы предоставляются бесплатно для безработных, зарегистрированных в Национальном агентстве занятости населения, и направлены на повышение их конкурентоспособности на рынке труда.

Ситуация с безработицей остаётся напряжённой, продолжаются споры о привлечении иностранцев

По состоянию на март 2026 года на учёте состояло почти 260 тысяч безработных, а уровень безработицы составил около 3,25%. Многие из тех, кто ищет работу, ожидают более высокой заработной платы и стабильных условий труда.

На фоне нехватки рабочей силы обсуждается вопрос привлечения иностранных работников. Министр экономического развития и цифровизации Еуджен Осмокеску заверил, что речь не идёт о массовом завозе рабочей силы, а лишь о возможном привлечении около 100 тысяч человек в рамках экономических расчётов. При этом возможности страны ограничены миграционными процедурами, которые позволяют выдавать около 16 тысяч разрешений на временное проживание в год.

Тема вызывает споры в обществе и среди оппозиции. Часть политиков считает, что государство должно сосредоточиться на возвращении собственных граждан, а не на привлечении иностранной рабочей силы. Также звучат опасения, что такие меры могут негативно повлиять на национальную безопасность.

На рынке труда остаётся открытыми более 12 тысяч вакансий. Наиболее востребованы подсобные рабочие, швеи, водители, монтажники кабелей и сотрудники правоохранительных органов. Также наблюдается повышенный спрос на IT-специалистов, инженеров и менеджеров.