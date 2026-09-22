Румынские пограничники задержали разыскиваемого во Франции гражданина Молдовы.

Гражданин Молдовы Юрие Маник, находившийся в международном розыске по делу о предполагаемой операции, связанной с Россией, был задержан румынскими пограничниками при попытке въехать в Румынию.

Как сообщается, Маник разыскивался с 2025 года. Французские правоохранительные органы обвиняют его в организации действий, направленных на подрыв морального духа вооружённых сил и нанесение ущерба национальной обороне, передает realitatea.md со ссылкой на ziaruldeiasi.ro

Следствие во Франции считает, что Маник руководил операцией, в рамках которой граждане Молдовы наносили во Франции граффити с изображениями гробов и надписями, связанными с войной в Украине. По версии французских властей, операция была организована при содействии России.

19 сентября Кассационный суд Ясс постановил заключить Маника под временный арест сроком на 15 дней для последующей передачи французским властям. Решение было принято на основании сигнала в Шенгенской информационной системе, внесённого французским Национальным бюро SIRENE 20 октября 2025 года. Европейский ордер на арест был выдан 16 октября 2025 года.

Маника подозревают в повреждении чужого имущества, совершённом совместно с другими лицами, а также в подрыве морального духа вооружённых сил с целью нанести ущерб национальной обороне. По данным суда, максимальное наказание по соответствующим статьям французского законодательства составляет пять лет лишения свободы.

После задержания Маник был помещён в Центр содержания под стражей и предварительного заключения при полиции уезда Васлуй. Именно через пограничный пункт в этом уезде он пытался попасть на территорию Румынии.

Французские власти связывают дело Маника с серией инцидентов, которые рассматриваются в контексте предполагаемого иностранного вмешательства во внутренние дела Франции.

В апреле 2026 года Уголовный суд Парижа приговорил семерых граждан Молдовы, проходивших по связанному делу, к штрафам от 1 000 до 10 000 евро. Прокуратура ранее требовала для них наказания в виде лишения свободы на сроки от 18 месяцев до трёх лет.

Следствие утверждает, что обвиняемые действовали по указаниям российских кураторов и занимались нанесением провокационных граффити. Французские правоохранительные органы также расследовали другие эпизоды, включая нанесение синих звёзд Давида в Парижском регионе, появление красных ладоней на Мемориале Холокоста и оставление свиных голов возле мечетей.

По данным французских спецслужб и прокуратуры, ещё одним предполагаемым руководителем подобных операций является Александру Григоренко, который также объявлен в розыск.

Французские власти рассматривают эти действия как возможную часть стратегии гибридной войны с использованием посредников. По версии следствия, целью таких операций было воздействие на общественное мнение и усиление политических разногласий во Франции вокруг поддержки Украины.

Обвинения в отношении Маника и других фигурантов дела являются утверждениями французских правоохранительных органов и подлежат рассмотрению в рамках предусмотренных законом судебных процедур.