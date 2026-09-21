Джорджеску задержали, дома у него нашли глушитель сигнала и удостоверение Мальтийского ордена.

Бывший кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску был задержан Управлением по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) после возбуждения нового уголовного дела по фактам мошенничества и создания ОПГ.

По данным DIICOT, ущерб превышает 1,1 млн евро. Дело имеет связи с Италией, Швейцарией и Великобританией. По данным судебных источников, компании, через которые якобы переводились деньги, могут иметь связи с Россией, пишет tvrmoldova.md

Расследование началось после заявления предпринимателя, который утверждает, что стал жертвой мошенничества со стороны Джорджеску. Бывший кандидат в президенты — не единственный человек, в отношении которого проводится расследование.

Во время обысков у политика дома правоохранители также обнаружили удостоверение с надписью «дипломатическое», оформленное на имя Кэлина Джорджеску и, предположительно, выданное Мальтийским орденом.

На удостоверении написано «DIPLOMATIC ID» — Order of Malta, Sovereign Order Hospitalliers of Saint John of Jerusalem. На нем указано имя «сенатора» Кэлина Джорджеску и размещена его фотография. Следователи подозревают, что документ является поддельным.

Кроме того, прокуроры обнаружили в автомобиле Джорджеску устройство для подавления сигнала, которое позволяло ему вести разговоры так, чтобы они не записывались. Речь идет о специальном глушителе (rabbler), предназначенном для блокирования прослушивания и записи переговоров.

Как началось расследование?

Расследование началось после заявления предпринимателя Рэзвана Леу из Бузэу, который утверждает, что Джорджеску причинил ему ущерб в размере 1 млн евро.

Рэзван Леу познакомился с Джорджеску через общего знакомого Иона Негоеску. Бывший кандидат якобы предложил ему принять участие в сделке с драгоценными металлами.

Для реализации бизнеса требовалась кредитная линия. Джорджеску якобы порекомендовал Леу обратиться к своему доверенному человеку Ионелу Русену, который, в свою очередь, познакомил его с гражданином Италии Массимилиано Ареной, представителем швейцарского банка.

Для получения кредита от Рэзвана Леу потребовали выплатить гарантию в размере 1,1 млн евро. По данным расследования, эти деньги якобы были использованы для финансирования президентской кампании Джорджеску.

Кредит в итоге не был предоставлен. Предприниматель из Бузэу потребовал вернуть внесенную гарантию в размере 1 млн евро, однако деньги ему так и не вернули.

По данным прокуроров, все началось в 2021 году, когда Кэлин Джорджеску и его партнер выступали в качестве гарантов надежности. Они якобы находили состоятельных румынских предпринимателей и обещали им крупные кредиты на развитие бизнеса. Для получения финансирования в размере 6 млн евро жертва должна была внести аванс — так называемую залоговую гарантию.

«Сумма в размере 1 100 000 евро, внесенная мной в качестве гарантии, так и не была мне возвращена, хотя Кэлин Джорджеску заверял меня, что проблем нет и мне нужно набраться терпения. Более того, мне передавали поддельные платежные поручения и другие документы, подтверждавшие, что деньги якобы вот-вот будут перечислены», — заявил Рэзван Леу, предприниматель, который в прошлом году подал на Кэлина Джорджеску заявление в DIICOT.