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unimedia.info logounimedia
15 Сентября 2026, 09:54
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Россия прекратила ввоз семян и посадочного материала из Молдовы

Россия с 14 сентября приостановила импорт семян и посадочного материала, сопровождаемых документами, выданными государственным учреждением «Центральная фитосанитарная лаборатория» Республики Молдова.

Россия прекратила ввоз семян и посадочного материала из Молдовы.
Россия прекратила ввоз семян и посадочного материала из Молдовы.

Об этом сообщил Россельхознадзор. Ведомство больше не признает документы, выданные молдавской лабораторией, при ввозе этой продукции в Россию, пишет unimedia.info

В Россельхознадзоре объяснили решение истечением срока действия подтверждения компетентности лаборатории. Молдавское учреждение прошло соответствующий аудит в 2023 году, а через три года должна была состояться повторная проверка.

До проведения нового аудита и подтверждения компетентности лаборатории ее документы не будут приниматься российской стороной для импорта семян и посадочного материала.

Такая же мера введена в отношении документов, выданных лабораториями Мексики и Чехии.

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Источник
unimedia.info logounimedia
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