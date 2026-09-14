Ученые назвали «семена Судного дня», способные храниться десятилетиями.

Маш оказался самой живучей из шести тропических сельскохозяйственных культур, семена которых хранятся в Австралийском банке генов зерновых культур.

Одна из партий сохраняла способность к прорастанию даже спустя 45 лет хранения: жизнеспособными оставались не менее 90% семян, передает ecpgr.org

Ученые проверили всхожесть 3 861 партии семян сорго, фасоли, маша, сои, голубиного гороха и фасоли адзуки. Их хранят при температуре -20 °C и относительной влажности 15% — такие условия должны максимально замедлять старение семян.

Лучше всего десятилетия хранения переносили маш, за ним следовало сорго. Некоторые партии обыкновенной фасоли и сои также сохраняли высокую жизнеспособность спустя несколько десятилетий.

А вот голубиный горох оказался гораздо менее устойчивым. Средняя жизнеспособность его семян через 36 лет хранения превышала 85% лишь в четырех партиях. Это означает, что часть запасов генетических ресурсов может потребовать обновления.

Исследование показало и другую проблему: семена могут терять жизнеспособность гораздо быстрее, чем предполагали прежние модели. Например, средняя расчетная продолжительность хранения фасоли адзуки составила всего 17,4 года. Ранее считалось, что при оптимальной заморозке некоторые культуры можно проверять на всхожесть раз в сотни и даже тысячи лет. Для сорго такой интервал оценивали примерно в 2900 лет, для маша — более чем в 2000.

Авторы считают такие редкие проверки рискованными. Если семена теряют способность к прорастанию уже через 20-40 лет, генетические банки могут не успеть вовремя пополнить стареющие коллекции.

При этом прорастание еще не гарантирует, что из семени вырастет полноценное растение. Поэтому ученым предстоит дополнительно оценивать, насколько жизнеспособны растения после длительного хранения.

Генбанки по всему миру, включая норвежское Всемирное хранилище семян на Шпицбергене, сохраняют сельскохозяйственные культуры на случай природных и техногенных катастроф. Новые данные показывают: недостаточно просто заморозить семена — за их состоянием придется регулярно следить и обновлять запасы.