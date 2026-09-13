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logos-press.md logologos-press
13 Сентября 2026, 19:30
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Республика Молдова заняла 59 место из 154 в Индексе ответственных наций

Рейтинг впервые был составлен в 2026 году.

Республика Молдова заняла 59 место из 154 в Индексе ответственных наций.
Республика Молдова заняла 59 место из 154 в Индексе ответственных наций.

Индекс ответственной нации (RNI) 2026 года знаменует собой смену парадигмы в оценке успеха государств. На протяжении десятилетий единственным критерием прогресса служили экономические показатели, такие как ВВП, передает logos-pres.md

 Однако методология RNI, разработанная в ходе трехлетних тщательных исследований, утверждает, что подлинное лидерство определяется приверженностью страны интересам своих граждан, заботой об окружающей среде и ответственностью перед мировым сообществом. 

Этот индекс, представленный 19 января 2026 года в Международном центре имени доктора Амбедкара в Нью-Дели, стал результатом совместной работы Всемирного интеллектуального фонда (WIF), Университета имени Джавахарлала Неру (JNU) и Института менеджмента (IIM) в Мумбаи. 

В его основе лежит методика, объединяющая данные Всемирного банка, учреждений ООН (ВОЗ, МОТ) и организации World Justice Project для формирования комплексного показателя — «индекса ответственности». Работали над этим рейтингом три года. Составители утверждают, что этот индекс служит для мира своего рода моральным зеркалом. 

Он побуждает крупнейшие экономики мира соизмерять свою колоссальную мощь с этической ответственностью. Высокий уровень ВВП не гарантирует высоких показателей ответственности, о чем свидетельствует тот факт, что некоторые страны «Большой семерки» (G7) не вошли даже в первую пятидесятку рейтинга. 

На первом месте в рейтинге Сингапур. На втором Швейцария, на третьем Дания. Грузия на 10, Германия на 12, Франция на 17, Италия на 34. 

Почему Сингапур занимает первое место 

Сингапур возглавляет рейтинг с показателем 0,6194. Это город-государство задает мировой стандарт этичного управления. Его способность сочетать высокие экономические показатели с практически полным отсутствием коррупции и социальной сферой мирового уровня служит моделью будущего. 

1-е место: Общественная безопасность и правопорядок 

1-е место: Эффективность институтов 

Высшая категория: Экологические инновации 

Самые не ответственные страны – Южный Судан, Сирия и Центральноафриканская Республика. 

Румыния на 31 позиции, Беларусь на 61, США на 66, Турция на 94, Россия на 96, Украина на 131.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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