Рэпер Моргенштерн планирует выступить в Кишинёве.

Моргенштерн планирует выступить в Кишинёве в рамках мирового тура "Mercury World Tour Part 2".

Вероятно, артист сейчас ведёт переговоры с молдавскими чиновниками. С этого года исполнители из стран СНГ смогут выступать в Молдове только с согласия Министерства культуры.

Минкульт обязало государственные культурные учреждения и частные компании заранее уведомлять о намерении приглашать иностранных артистов для участия в спектаклях, концертах, фестивалях и других мероприятиях на территории Молдовы.

Получено ли разрешение на выступление Моргенштерна, пока неизвестно.

Всего у рэпера в этом году запланировано 30 концертов — в Европе, Канаде, Японии и Южной Корее. В списке городов есть и Вильнюс — столица Литвы. В апреле Моргенштерн, внесённый в ноябре 2024 года в список нежелательных лиц в Литве, через суд добился отмены запрета на въезд.

Название тура и образ артиста для афиши вдохновлены Фредди Меркьюри.