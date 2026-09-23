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rupor.md logorupor
23 Сентября 2026, 15:58
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Ремонт тротуаров на столичном бульваре Юрия Гагарина идет полным ходом

На проспекте Юрия Гагарина в Кишинёве продолжается второй этап проекта по восстановлению тротуаров. Сейчас работы начались на новом участке между улицей Тираспольской и Привокзальной аллеей.

Ремонт тротуаров на столичном бульваре Юрия Гагарина идет полным ходом.
Ремонт тротуаров на столичном бульваре Юрия Гагарина идет полным ходом.

После демонтажа и вывоза старого покрытия рабочие приступили к установке бордюров, передает rupor.md

На участке между Привокзальной аллеей и площадью перед железнодорожным вокзалом уже выложили тротуарную плитку. Сейчас швы между плитами заполняют песком для их стабилизации.

В рамках проекта также оборудовали места для озеленения. Их планируют заполнить грунтом и высадить новые деревья и кустарники. Кроме того, на территории сквера на Привокзальной аллеей предусмотрено обустройство парковочных мест.

Нынешние работы продолжают благоустройство проспекта Гагарина, начатое ранее. В прошлом году на нечётной стороне проспекта восстановили тротуар и обустроили велосипедную дорожку, а в этом году проезжую часть заасфальтировали.

Ремонт тротуаров на столичном бульваре Юрия Гагарина идет полным ходом

Ремонт тротуаров на столичном бульваре Юрия Гагарина идет полным ходом

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Источник
rupor.md logorupor
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