Ремонт тротуаров на столичном бульваре Юрия Гагарина идет полным ходом.

На проспекте Юрия Гагарина в Кишинёве продолжается второй этап проекта по восстановлению тротуаров. Сейчас работы начались на новом участке между улицей Тираспольской и Привокзальной аллеей.

После демонтажа и вывоза старого покрытия рабочие приступили к установке бордюров, передает rupor.md

На участке между Привокзальной аллеей и площадью перед железнодорожным вокзалом уже выложили тротуарную плитку. Сейчас швы между плитами заполняют песком для их стабилизации.

В рамках проекта также оборудовали места для озеленения. Их планируют заполнить грунтом и высадить новые деревья и кустарники. Кроме того, на территории сквера на Привокзальной аллеей предусмотрено обустройство парковочных мест.

Нынешние работы продолжают благоустройство проспекта Гагарина, начатое ранее. В прошлом году на нечётной стороне проспекта восстановили тротуар и обустроили велосипедную дорожку, а в этом году проезжую часть заасфальтировали.