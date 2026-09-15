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rupor.md logorupor
15 Сентября 2026, 10:52
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Улицу Георге Асаки полностью обновляют: часть работ выполняют ночью

В ночь на 15 сентября в Кишиневе продолжились ремонтные работы на улице Георге Асаки — на участке между улицами Докучаева и Василе Александри. Об этом сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.

Улицу Георге Асаки полностью обновляют: часть работ выполняют ночью.
Улицу Георге Асаки полностью обновляют: часть работ выполняют ночью.

По его словам, рабочие продолжили снимать изношенный асфальт. Общая площадь участка, на котором уже проведены эти работы, составляет около 8 тысяч квадратных метров. После этого здесь уложат новый слой асфальта, пишет rupor.md

Улица Георге Асаки ремонтируется комплексно. Проект предусматривает восстановление проезжей части и тротуаров, обустройство парковочных мест и зеленых зон, а также модернизацию уличного освещения.

«Большую часть работ мы выполняем в ночное время», — отметил Ион Чебан.

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Источник
rupor.md logorupor
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