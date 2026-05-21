Infotag
21 Мая 2026, 20:08
12 998
Регистрация авто будет приостанавливаться при отсутствии технического осмотра

Парламент принял в четверг в первом чтении закон, согласно которому регистрация автомобилей будет приостанавливаться автоматически при отсутствии технического осмотра.

Приостановление регистрации будет применяться автоматически путем внесения записи в Государственный реестр транспортных средств в трех случаях: по истечении срока действия технического осмотра; при обнаружении опасных технических неисправностей во время техосмотра; при обнаружении опасных технических неисправностей в процессе движения, передает infotag.md

Транспортные средства с опасными неисправностями будут лишаться регистрации сразу после их обнаружения. В остальных случаях приостановка происходит через 30 календарных дней, которые должны быть использованы для посещения автосервисов с целью устранения неисправностей или прохождения технического осмотра. 

Приостановка регистрации будет автоматически отменена после выдачи свидетельства о техническом осмотре, подтверждающего возможность возобновления движения транспортного средства.

