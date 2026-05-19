19 Мая 2026, 08:02
Расходы на уничтожение подакцизных товаров понесут собственники

Вступили в силу новые правила ликвидации табачной продукции, маркированной акцизными марками. Они касаются случаев, когда процедура осуществляется за границей.

Правила утверждены соответствующим постановлением правительства, согласно которому вносятся поправки в Положение о порядке приобретения и применения акцизных марок на табачные изделия, картриджи и заправки к электронным сигаретам, заменители табака (нетабачные смеси на основе чайного листа). Они были опубликованы и вступили в силу, пишет logos-pres.md

Документ дополнен несколькими положениями, которые устанавливают невозможность  возврата акцизных марок, а также прописывают процедуру ликвидации подакцизной продукции, когда она осуществляется за пределами Молдовы.

В таких случаях налогоплательщик обязан предварительно сообщить о своем намерении в Центр информационных технологий в финансах (CTIF), Государственную налоговую службу и Таможенную службу.

Определен и порядок их уведомления об этом с тем, чтобы обеспечить, согласно законодательству, контроль со стороны представителей этих органов в процедуре уничтожения продукции. Их участие обязательно, независимо от места ее проведения. Как и обязательство по  оформлению соответствующего протокола. При этом расходы на откомандирование их сотрудников несут экономические агенты.

Кроме того, постановление исключает санитарное заключение и их декларации под собственную ответственность из перечня документов, необходимых для приобретения акцизных марок.

Источник
logos.press.md logologos
