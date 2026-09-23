Расход воды в Днестре для Молдовы временно сократят до 60 м³/с.

Расход воды, сбрасываемой в Днестр в направлении Республики Молдова, в ближайшие две недели будет снижен до 60 м³/с с нынешних 75 м³/с.

Эта мера была согласована на новом внеочередном заседании Днестровской комиссии, созванном для анализа гидрологического режима реки и перспектив на предстоящий период, передает moldpres.md

По данным Министерства окружающей среды, украинская сторона первоначально предложила установить расход на уровне 50 м³/с, однако по итогам переговоров был согласован показатель в 60 м³/с, более благоприятный для Республики Молдова.

Как отмечает источник, решение направлено на сохранение запасов воды в условиях снижения притока в Днестровское водохранилище. Уровень воды в нем достиг исторического минимума — 111,97 метра по Балтийской системе высот.

Временное сокращение расхода необходимо для эффективного управления имеющимися ресурсами и поддержания необходимого количества воды в русле Днестра в течение как можно более длительного периода.

В профильном министерстве сообщили, что параллельно ответственные учреждения будут следить за уровнем воды и координировать действия с операторами систем водоснабжения и канализации. Особое внимание будет уделено работе водозаборных станций, чтобы не допустить перебоев с обеспечением населения питьевой водой.

По данным источника, дальнейшее развитие ситуации будет во многом зависеть от погодных условий. Если в бассейне Днестра не выпадет достаточного количества осадков, запасы воды продолжат сокращаться.

В нынешних условиях власти намерены рационально управлять водными ресурсами Днестра, не подвергая риску снабжение населения питьевой водой.

Заседание Днестровской комиссии прошло при поддержке проекта «Содействие трансграничному сотрудничеству и комплексному управлению водными ресурсами в бассейне реки Днестр посредством реализации Стратегической программы действий», финансируемого Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и реализуемого ОБСЕ и ПРООН.