theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
moldpres.md logomoldpres
23 Сентября 2026, 21:04
13
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Расход воды в Днестре для Молдовы временно сократят до 60 м³/с

Расход воды, сбрасываемой в Днестр в направлении Республики Молдова, в ближайшие две недели будет снижен до 60 м³/с с нынешних 75 м³/с.

Расход воды в Днестре для Молдовы временно сократят до 60 м³/с.
Расход воды в Днестре для Молдовы временно сократят до 60 м³/с.

Эта мера была согласована на новом внеочередном заседании Днестровской комиссии, созванном для анализа гидрологического режима реки и перспектив на предстоящий период, передает moldpres.md

По данным Министерства окружающей среды, украинская сторона первоначально предложила установить расход на уровне 50 м³/с, однако по итогам переговоров был согласован показатель в 60 м³/с, более благоприятный для Республики Молдова.

Как отмечает источник, решение направлено на сохранение запасов воды в условиях снижения притока в Днестровское водохранилище. Уровень воды в нем достиг исторического минимума — 111,97 метра по Балтийской системе высот.

Временное сокращение расхода необходимо для эффективного управления имеющимися ресурсами и поддержания необходимого количества воды в русле Днестра в течение как можно более длительного периода.

В профильном министерстве сообщили, что параллельно ответственные учреждения будут следить за уровнем воды и координировать действия с операторами систем водоснабжения и канализации. Особое внимание будет уделено работе водозаборных станций, чтобы не допустить перебоев с обеспечением населения питьевой водой.

По данным источника, дальнейшее развитие ситуации будет во многом зависеть от погодных условий. Если в бассейне Днестра не выпадет достаточного количества осадков, запасы воды продолжат сокращаться.

В нынешних условиях власти намерены рационально управлять водными ресурсами Днестра, не подвергая риску снабжение населения питьевой водой.

Заседание Днестровской комиссии прошло при поддержке проекта «Содействие трансграничному сотрудничеству и комплексному управлению водными ресурсами в бассейне реки Днестр посредством реализации Стратегической программы действий», финансируемого Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и реализуемого ОБСЕ и ПРООН.

Расход воды в Днестре для Молдовы временно сократят до 60 м³/с

Расход воды в Днестре для Молдовы временно сократят до 60 м³/с

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
moldpres.md logomoldpres
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте