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ipn.md logoipn
22 Сентября 2026, 17:21
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Работодатели требуют решений для размещения иностранных работников

Нехватка местной рабочей силы вынуждает работодателей в Республике Молдова привлекать иностранных работников, однако обеспечение их жильём остаётся проблемой.

Работодатели требуют решений для размещения иностранных работников.
Работодатели требуют решений для размещения иностранных работников.

В муниципии Кишинёв общежития перегружены, а аренда квартир обходится дорого. Эти вопросы обсуждались во вторник в ходе публичных слушаний, организованных на парламентской платформе, передает ipn.md

Положение иностранных рабочих было в повестке дня совместных публичных слушаний Парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье и Парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Администратор одной из компаний заявил, что одной из основных трудностей при привлечении иностранной рабочей силы является обеспечение жильём. Он предложил внести в законодательство положения, позволяющие использовать для иностранных работников общежития, хостелы и другие помещения коллективного проживания, в том числе расположенные в зданиях, имеющих кадастровое назначение «нежилые».

С другой стороны, представитель одной строительной компании сообщил, что из-за отсутствия доступных мест для проживания компании вынуждены арендовать квартиры. Однако, по его словам, цены высокие, а некоторые владельцы неохотно сдают жильё иностранным гражданам. В связи с этим он предложил оборудовать модульные помещения для размещения работников с соблюдением предусмотренных законодательством требований к площади и санитарным условиям.

Государственный секретарь Министерства инфраструктуры и регионального развития Вячеслав Шипитка заявил, что действующие нормы разрешают использование санитарно-бытовых контейнеров на строительных площадках, однако они предназначены для использования в течение дня, а не для ночного проживания. По его словам, нормы могут быть изменены, а также может быть рассмотрена возможность создания кварталов из модульных жилых помещений, однако они должны соответствовать процедурам получения разрешений и градостроительным нормам.

Заместитель генерального секретаря Министерства здравоохранения Светлана Николаеску сообщила, что Национальное агентство общественного здоровья разработало положение, устанавливающее минимальные требования к помещениям коллективного проживания иностранных работников. Они предусматривают минимальную площадь на одного человека, доступ к воде, канализации и вентиляции, чтобы помещения соответствовали необходимым условиям для проживания.

Летом этого года в публичном пространстве появилась информация о том, что около 80 работников из Непала и Бангладеш, трудоустроенных в Республике Молдова, якобы проживали в неудовлетворительных условиях — в восьми вагонах, размещённых на территории фабрики по производству дверей и окон на окраине муниципия Кишинёв. Ранее они проживали в одном из общежитий столицы. В связи с этим в парламенте были организованы публичные слушания об условиях проживания и размещения иностранных рабочих.

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Источник
ipn.md logoipn
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