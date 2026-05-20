20 Мая 2026, 09:31
Пропавшая девушка из Купчинь попала на камеры видеонаблюдения возле озера
В деле о пропавшей 16-летней девушки из Купчинь появились новые подробности.
На последних снимках с камер видеонаблюдения видно, что девушка находится возле озера, передает unimedia.info
Согласно информации, появившейся в интернете, камеры в последний раз запечатлели её возле озера, но с тех пор никто ничего не знает о её местонахождении.
Напомним, полиция Республики Молдова разыскивает 16-летнюю жительницу города Купчинь, которая отправилась из дома в учебное заведение в Единцах, но до сих пор не вернулась и не появилась на занятиях.