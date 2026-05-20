Пропавшая девушка из Купчинь попала на камеры видеонаблюдения возле озера

На последних снимках с камер видеонаблюдения видно, что девушка находится возле озера, передает unimedia.info

Согласно информации, появившейся в интернете, камеры в последний раз запечатлели её возле озера, но с тех пор никто ничего не знает о её местонахождении.

Напомним, полиция Республики Молдова разыскивает 16-летнюю жительницу города Купчинь, которая отправилась из дома в учебное заведение в Единцах, но до сих пор не вернулась и не появилась на занятиях.