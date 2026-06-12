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ziua.md logoziua
12 Июня 2026, 10:39
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Проливные дожди затопили дороги и домохозяйства в Сынжерейском районе

Сильные дожди, зафиксированные сегодня утром, привели к затоплению дорог в Сынжерейском районе.

Проливные дожди затопили дороги и домохозяйства в Сынжерейском районе.
Проливные дожди затопили дороги и домохозяйства в Сынжерейском районе.

По данным полиции, движение затруднено на участке дороги между населенными пунктами Пепены и Балашешты, где скопившаяся на проезжей части вода затрудняет движение, передает ziua.md

Водителям настоятельно рекомендуется избегать этого участка и выбирать альтернативные маршруты до тех пор, пока вода не спадет и не восстановится нормальное движение.

В самой коммуне Пепены из-за ливней также затоплены дороги и домохозяйства. 

Тем временем метеорологическая ситуация начинает улучшаться. Метеорологическое управление понизило уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях с оранжевого до желтого для нескольких районов на севере и юге страны. Предупреждение остается в силе до 21:00.

Метеорологи по-прежнему прогнозируют значительные осадки, с накоплением 15–49 литров на квадратный метр. В отдельных районах возможны град и усиление ветра.

Источник
ziua.md logoziua
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