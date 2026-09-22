Прокуроры требуют по семь лет для бывших руководителей Кишиневского аэропорта.

Прокуроры потребовали приговорить бывших руководителей Кишиневского аэропорта Петра Жардана и Александра Чутака к семи годам лишения свободы каждого.

Их обвиняют в том, что они в интересах преступной группы Илана Шора переложили на госпредприятие расходы по страхованию, которые должна была нести компания Avia Invest, передает rupor.md

По версии обвинения, Жардан, занимавший должность временного генерального директора аэропорта, подписал страховой договор на сумму 379 020 долларов. Впоследствии страховые взносы выплачивались из средств госпредприятия.

При этом по договору концессии от 30 августа 2013 года обязанность приобретать и поддерживать страховки уже лежала на Avia Invest. Позже страховой полис оформили на компанию-концессионера, которой перешли права и обязанности аэропорта.

Прокуроры считают, что Жардан и Чутак не внесли дополнительное соглашение в бухгалтерский учет госпредприятия. В результате выплаченные аэропортом средства не были возвращены, а ущерб составил 3 690 687,94 лея.

Обвинение запросило для каждого из подсудимых по семь лет заключения в пенитенциарном учреждении полузакрытого типа и пятилетний запрет занимать должности. Прокуроры также потребовали взять их под стражу для исполнения наказания и взыскать в пользу аэропорта всю сумму ущерба.

Суд огласит приговор 20 ноября 2026 года в 15:00. Жардан и Чутак пользуются презумпцией невиновности до вступления судебного решения в законную силу.