Боля заявил о новых правилах для таксистов в аэропорту: Хаоса больше не будет.

В аэропорт можно будет приехать на любой машине, но только две компании такси смогут забирать пассажиров с территории у Международного аэропорта Кишинёва.

Их выбрали по итогам тендера, организованного администрацией воздушной гавани. Остальные таксисты больше не смогут ожидать клиентов у терминала, создавая хаос, заявил 16 сентября министр инфраструктуры Владимир Боля в программе "Новая неделя с Анатолием Голя", пишет tv8.md

По словам министра, аэропорт провёл конкурс по отбору компаний, которые получили право оказывать услуги такси прибывающим в Кишинёв пассажирам. А также по разработке специального приложения.

"Провели тендер, выиграли две компании. Первая уже начала работу, вскоре придёт и вторая компания. (...) Все будет оплачиваться по приложению. Не будет больше этого беспредела.

Из города можно приехать на такси любой компании, разумеется. Но они не могут брать оттуда пассажиров и уезжать. Только через приложение и только две компании имеют право. Одна компания уже начала работать", — заявил Боля.

По его словам, другие таксисты смогут привозить пассажиров из города, но им больше нельзя будет находится на территории у аэропорта и ожидать заказов. За этим будет следить администрация воздушной гавани. Жалобы смогут подавать и представители двух компаний такси, которые имеют право работать у терминала.

Ведущий Анатолий Голя отметил, что зрители, которые задают вопросы в комментариях сетуют, что ситуация пока не изменилась. У терминала по прежнему много "диких" машин такси, которые работают без счетчиков и не выдают чеки. Выезд прибывших пассажиров организован плохо, образуются очереди.

Боля ответил, что передаст эту информацию генеральному директору аэропорта и агентству госсобственности, чтобы они решили проблему во взаимодействии с МВД.