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rupor.md logorupor
27 Сентября 2026, 09:31
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Проезд в Оргееве подорожает вдвое: новый тариф начнет действовать 5 октября

В Оргееве с 5 октября проезд в муниципальном общественном транспорте будет стоить 6 леев. Новый тариф утвердил муниципальный совет на заседании 25 сентября.

Проезд в Оргееве подорожает вдвое: новый тариф начнет действовать 5 октября.
Проезд в Оргееве подорожает вдвое: новый тариф начнет действовать 5 октября.

Для детей от 7 до 10 лет сохранится льгота 50%. Они будут платить 3 лея за поездку, передает rupor.md

В муниципии объяснили повышение тарифа финансовым положением предприятия Orhei Transport. По данным властей, прежняя стоимость проезда не покрывала реальные расходы на топливо, запчасти, ремонт, техосмотр и обслуживание автобусов.

С 1 января по 31 июля 2026 года доходы Orhei Transport составили около 8,08 млн леев, а расходы превысили 11,51 млн леев. Убытки предприятия превысили 3,43 млн леев.

В мэрии утверждают, что расчетная стоимость одной поездки составляет 5,94 лея. После повышения тарифа муниципальный бюджет может сэкономить около 1,7 млн леев в 2026 году.

Власти Оргеева заявили, что освободившиеся средства могут направить на развитие и модернизацию транспорта, в том числе на постепенное обновление автобусного парка.

По данным мэрии, во время общественных консультаций 66,6% респондентов выступили за то, чтобы деньги на поддержку общественного транспорта направляли на покупку новых автобусов. Еще 53,8% высказались за баланс между доступной ценой и качеством услуг.

Муниципальные власти также обещают проанализировать адресные меры поддержки для социально уязвимых категорий жителей.

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Источник
rupor.md logorupor
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