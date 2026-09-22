Чебан: В Украине, где идёт война, газ стоит в шесть раз меньше, чем в Молдове.

Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан заявил, что цены на природный газ в Молдове вновь вырастут, и сравнил их со стоимостью газа в Румынии и Украине. Он также раскритиковал действия правительства PAS.

«В Республике Молдова мы уже платим за газ более 20 леев. В Румынии, европейской стране, цена составляет 12–13 молдавских леев, то есть почти в два раза меньше. В Украине, стране, где идёт война, газ стоит немногим более 3 молдавских леев, то есть в шесть раз меньше, чем в Республике Молдова. О какой независимости, терпении и экономии нам говорят Майя Санду и правительство PAS?», — возмутился Чебан, цитирует realitatea.md

По словам примара, в тот же день, когда правительство намерено обратиться к парламенту с просьбой продлить режим чрезвычайного положения, власти «уже зарабатывают на людях на каждом литре бензина, приобретаемом гражданами».

«И самое страшное, что все те, кто сегодня их оправдывает, ведёт пропаганду вместе с PAS и находит им оправдания за происходящее, являются соучастниками и преступниками в обворовывании и обнищании людей», — заявил Чебан.