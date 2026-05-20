20 Мая 2026, 11:32
8 943
Продовольственный банк Молдовы собрал более 509 тонн продуктов для нуждающихся

С момента запуска инициативы к настоящему времени общее количество собранных Продовольственным банком продуктов питания превысило 509 тонн, что эквивалентно более чем 1,17 млн стандартным продовольственным пакетам для нуждающихся.

Роль Продовольственного банка Молдовы в оптимизации продовольственных цепочек - сокращении количества потерь продуктов питания – обсудили в ходе ознакомительной встречи учредитель этой организации Игорь Белей, ее исполнительный директор Олег Параскив и министр MAIA Людмила Катлабуга, пишет logos-pres.md

Продовольственный банк — организацию, управляющую механизмом сбора из коммерческих сетей нераспроданных продуктов питания, их сортировкой и передачей в социальные службы Республики Молдова.

В ходе диалога представителей Продовольственного банка с руководством минсельхозпищепрома среди прочих аспектов деятельности этой структуры была затронуты тема организации информационно-просветительские мероприятий, направленных на содействие ответственному потреблению и сокращение пищевых отходов, отмечается в сообщении MAIA.

В течение 2025 года в рамках реализации этой модели перераспределения продовольствия было собрано более 124 тонн продуктов питания, из которых  было сформировано примерно 248,7 тыс. продуктовых пакетов, предназначенных для нуждающихся слоев населения. Продукты были распределены в 98 организаций социальной направленности: столовые, центры размещения, дневные центры и дома престарелых.

