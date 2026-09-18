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rupor.md logorupor
18 Сентября 2026, 11:18
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Примар Колоницы о взрыве: Эпицентр был за пределами села

Мэр Колоницы Анжела Запорожан заявила, что взрыв, который жители села услышали минувшей ночью, произошел не на территории населенного пункта.

Примар Колоницы о взрыве: Эпицентр был за пределами села.
Примар Колоницы о взрыве: Эпицентр был за пределами села.

По ее словам, полиция продолжает проверки, а жителей призвали не приближаться к возможным обломкам и сообщать о них по номеру 112, пишет rupor.md

«В связи со взрывом, который был слышен прошлой ночью в селе Колоница, его слышали все жители, полиция проводит проверки. Этот взрыв произошел не на территории села Колоница. Как только у нас будет конкретная информация, мы обязательно выйдем на связь и все вам расскажем», — заявила мэр Колоницы.

Анжела Запорожан отдельно обратилась к жителям с просьбой соблюдать осторожность: «Если кто-то из наших жителей увидит обломки от взрыва или что-то, что может представлять угрозу для жизни, пожалуйста, не приближайтесь и позвоните по номеру 112».

Сообщение о происшествии поступило сегодня, около 04:20. Жители Колоницы сообщили в Службу 112 о сильном взрыве в юго-западной части села, в направлении Тогатино. После поступления нескольких звонков сотрудники полиции выехали на место и проверили территории Колоницы и Хумулешт.

Глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану подтвердил, что взрыв в районе Колоницы действительно произошел. При этом правоохранители пока не установили, какой именно объект мог упасть. На месте продолжается проверка. К работе привлечены дополнительные группы, в том числе специалисты, использующие дроны.

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Источник
rupor.md logorupor
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